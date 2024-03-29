Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
Рогов: ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово в Запорожской области
ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в районе Орехово большое количество строительной техники и рабочих в высоком темпе строят вторую линию обороны, что подтверждается разведкой, местными жителями и кадрами с дронов, передает ТАСС.
Он рассказал также, что районе Вербового ВС России отбили крупную атаку ВСУ на ранее занятые российскими военными позиции. Рогов добавил, что в районах Работино и Вербового продолжаются встречные бои, у противника стало еще больше и кассетных боеприпасов и дронов.
Ранее ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино.