  • Новость часаЧисло погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек
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    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС
    ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово Запорожской области
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    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает
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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

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    29 марта 2024, 12:32 • Новости дня

    Рогов: ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в районе Орехово большое количество строительной техники и рабочих в высоком темпе строят вторую линию обороны, что подтверждается разведкой, местными жителями и кадрами с дронов, передает ТАСС.

    Он рассказал также, что районе Вербового ВС России отбили крупную атаку ВСУ на ранее занятые российскими военными позиции. Рогов добавил, что в районах Работино и Вербового продолжаются встречные бои, у противника стало еще больше и кассетных боеприпасов и дронов.

    Ранее ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино.

    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    29 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    Лавров: Украина – это верхушка айсберга

    Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

    Лавров: Украина – это верхушка айсберга
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».

    Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

    Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

    Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

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    29 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил что российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации на Украине заставили сдаться в плен роту ВСУ.

    Отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили «Джокеры» на поле боя, Кузякин заявил, что 60 солдат ВСУ были вынуждены сдаться в плен, после применения FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ встали в классическую линию обороны, в то время как российские военные «на бой вообще не пришли», а запустили FPV-расчеты, «размотавшие» сразу вторую линию украинской обороны. Кузякин добавил, что украинские военные поняли, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла, так маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ.

    Ранее Кузякин сообщил, что российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    29 марта 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров назвал экспромтом идею Макрона отправить французских военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить французских военных на Украину была явным экспромтом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что позднее французский лидер со своей «свитой» решили «как-то отыграть назад», но затем Макрон «вновь эту идею повторил», собравшись «создавать коалицию». Однако, как указал министр, в НАТО Макрону «осторожненько напомнили», что альянс решения принимает «коллегиально и коллективно».

    Лавров связывает заявления Парижа с попыткой «делать пиар» Макрону, поскольку у того «очень неважные дела дома». По мнению министра, Макрону потребовался «какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию».

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    28 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    Российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Авдеевском направлении отразили семь контратак украинской армии, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила контратаки украинских штурмовиков 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад у Тоненького, Бердычей и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 95 человек, три танка, включая Abrams, две БМП, две американских гаубицы М777 и два орудия Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 145 человек.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Синьковки и Строевки в Харьковской области. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 30 человек, танк, три БМП и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Красногоровки, Часова Яра, Клещеевки и Спорного в ДНР.

    Украинская сторона потеряла там более 370 человек, танк, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две гаубицы Д-30 и два американских орудия М119.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 40 человек, три бронемашины, включая американский БТР М113, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах. Средства ПВО за сутки уничтожили 131 украинский дрон и 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

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    28 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что, по словам министра, в России это высшее звание, которое Мордвичев заслужил. Шойгу выразил генералу благодарность от себя и от всех, кого он защищает в эти дни на всех рубежах.

    «[Вы] делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

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    29 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    Лавров указал на сильные стороны мирного плана Китая по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский план по урегулированию ситуации на Украине учитывал необходимость устранить первопричины кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что «Китай говорит здравые вещи». В китайском плане из 12 пунктов, как отметил Лавров в интервью «Известиям», учитываются «причины происходящего».

    Кроме того, подчеркнул министр, Китай сформулировал свой план «по логике от общего к частному», отметив проблемы «в сфере безопасности и в Европе, и в мире». В плане указано, что беспорядок вызван невыполнением Устава ООН. В частности, Пекин подчеркнул, что «односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, тоже раздражитель, который необходимо устранить».

    При этом «формулу Зеленского» Лавров счел абсолютно «безумной с точки зрения дипломатических перспектив». По его словам, в результате переговоров необходимо добиться «равной безопасности для всех участников процесса». В рамках «ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева» на Западе переговоры невозможны, заявил министр. Если же будут предоставлены «гарантии законных интересов безопасности» России, Москва готова «гарантировать законные интересы других участников процесса», сказал он.

    Лавров также указал на «реалии на земле», не признавать которые «не получится»: положение на поле боя и «законные со всех точек зрения, в том числе с международной, интересы населения, которое живет в Новороссии и Донбассе». Он обвинил киевский режим в том, что власти Украины «растоптали» права жителей этих регионов, «связанные с образованием, со СМИ, в целом с использованием русского языка, с правом на сохранение своей истории, памяти о Великой Отечественной войне».

    Напомним, Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией». По его словам, Европы не существует как самостоятельного игрока. При этом Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, сказал министр.

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    28 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину

    Минобороны Франции назвало фейковым сайт, предлагающий контракты для отправки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Франции назвало фейковым сайт, предлагавший контракты для участия в боевых действиях на Украине, в ведомстве предостерегли пользователей от посещения подобных ресурсов.

    В французском оборонном ведомстве заявили, что в соцсетях появились скриншоты с некоего сайте sengager-ukraine.fr, который поход на правительственные интернет-ресурсы. На фальшивом сайте добровольцам предлагают контракты для службы во французской армии, чтобы отправиться на Украину, передает ТАСС.

    В Минобороны Франции подчеркнули, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции. Кроме того, уже приняты меры и отправлено обращение в соответствующие структуры, которые  отвечают за борьбу с насилием в интернете и манипулированием информацией, добавив, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции.

    Между тем, в МО Франции не ответили, с чем связана размещение вакансий на бирже труда France Travail, где командование сухопутных сил разыскивает соискателей на службу в пехоте или на бронированной технике.

    Также в министерстве не уточнили, известно ли в ведомстве, что украинское посольство Париже официально на своем сайте разместило объявление о наборе в ряды так называемого Интернационального легиона для участия боевых действий на Украине.

    Депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» София Шикру заявила, что власти Франции таким образом хотят «отправить безработных на фронт».

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал французского лидера Эммануэля Макрона наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    29 марта 2024, 07:01 • Новости дня
    Взрывы прогремели на западе Украины
    Взрывы прогремели на западе Украины
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове, а также в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины. Повторные взрывы произошли в городе Днепре. Воздушная тревога действует на всей территории страны, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу сообщалось о взрывах в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    28 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении членов РДК

    Tекст: Ольга Иванова

    По данным Николаевского подполья, минувшей ночью российские военные нанесли серию ударов по Харькову, в результате которых были уничтожены около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан.

    По его данным, один из ударов был нанесен по институту ВВС им. Кожедуба, где находились до десяти иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба неизвестна, передает РИА «Новости».

    Самый результативный удар был нанесен по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России), сообщил Лебедев.

    В районе Харьковского Аэрокосмического Университета был нанесен еще один удар. По предварительным данным, погибло 20 военных, в том числе иностранных, добавил он.

    Кроме того, было уничтожено подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также техника, которая прибыла за два часа до удара.

    Ранее Лебедев сообщил, что по меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють».

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley

    Пленный ВСУ Прокунин рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley в Запорожской области

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен украинский военнослужащий Анатолий Прокунин рассказал о том, как чудом выжил после атаки российского танка на американскую БМП Bradley.

    По его словам, во время первого выезда на позиции под Новопокровкой в Запорожской области военный с сослуживцами попал под танковый обстрел, при этом снаряд попал прямо в Bradley, один из бойцов с позывным «Мех» погиб на месте, а сам Прокунин получил контузию и осколочное ранение в голову, передает РИА «Новости».

    Украинский военнослужащий признался, что после госпиталя решил не возвращаться на поле боя. Однако украинское командование обнаружило дезертира и вернуло в воинскую часть – на Донецкое направление.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль рассказал, что на Украине в ВСУ мобилизуют людей без рук и ног.

    СМИ рассказали о сдаче солдат ВСУ в плен целыми взводами.

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    29 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    В Харькове при ударе ВС России пострадал высокопоставленный украинский чиновник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате высокоточного удара российских войск по Харькову 29 марта был эвакуирован высокопоставленный украинский чиновник, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, после ударов ВС России по Харькову на реанимобиле с кортежем на окраину населенного пункта вывезли пациента, где его забрала санавиация, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что, исходя из задействованных сил на эвакуацию, можно судить, что вывозили человека, занимающего высокий военный чин, или же значимую политическую фигуру.

    По его словам, скорее всего, речь идет о ком-то из высшего руководства ВСУ или же о высокопоставленном чиновнике из администрации Зеленского.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошло не менее пяти взрывов.

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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