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Владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела
«Ведомости»: Владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела
Владельцу девелоперской группы «Гранель» Ильшату Нигматуллину предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, сообщили СМИ.
Нигматуллину, обвиняемому по ч. 5 ст. 291 УК РФ, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: он может днем перемещаться по городу, но вечером обязан находиться по месту жительства, пишут «Ведомости».
По такой же статье проходит бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев, который находится под стражей.
По информации издания, уголовное дело в отношении Нигматуллина появилось после того, как владелец и отдельные топ-менеджеры компании «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы». К ГК «Гранель», как сообщается, возникали вопросы по части уплаты налогов.