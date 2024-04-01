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ФНС: Число счетов россиян за рубежом за год выросло на 164%
В 2023 году ФНС получила данные о 1,825 млн зарубежных счетов россиян, что на 164% (в 2,6 раза) больше, чем годом ранее. Число владельцев счетов также выросло на 70% – до 539,1 тыс. человек, свидетельствуют данные налоговой службы.
Эксперты связывают такой прирост с тем, что россияне в 2022 году активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах, пишет РБК.
На одного человека в среднем приходилось по 3,4 зарубежных счета.
ФНС получила данные о зарубежных счетах российских граждан в рамках ежегодного автоматического обмена с иностранными государствами.
В 2023 году в ФНС поступали данные о счетах за 2022 год. В 2021 году ФНС было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей.
По данным ЦБ, на начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей.
Ранее Банк России сообщил о продлении до 30 сентября 2024 года ограничений на перевод средств за рубеж.