ФНС: Число счетов россиян за рубежом за год выросло на 164%

Tекст: Ольга Никитина

Эксперты связывают такой прирост с тем, что россияне в 2022 году активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах, пишет РБК.

На одного человека в среднем приходилось по 3,4 зарубежных счета.

ФНС получила данные о зарубежных счетах российских граждан в рамках ежегодного автоматического обмена с иностранными государствами.

В 2023 году в ФНС поступали данные о счетах за 2022 год. В 2021 году ФНС было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей.

По данным ЦБ, на начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей.

Ранее Банк России сообщил о продлении до 30 сентября 2024 года ограничений на перевод средств за рубеж.