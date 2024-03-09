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    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    11 комментариев
    9 марта 2024, 22:58 • Новости дня

    Законопроект о мобилизации осужденных на Украине собрались внести в Раду

    Глава минюста Украины Малюська сообщил о скором внесении в Раду законопроекта о мобилизации осужденных

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о мобилизации осужденных могут зарегистрировать в Верховной раде на следующей неделе; вероятно, его примут до конца весны, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

    Малюська сказал, что голосование в первом чтении пройдет «на ближайших заседаниях» парламента. Законопроект все еще не внесли в Раду, так как документ согласовывали с правительством, военными и депутатами, передает ТАСС.

    По словам министра, законопроект не регистрировали, поскольку хотели «однозначно согласовать», чтобы не переносить в Раду «долгую и длинную дискуссию насчет мобилизации осужденных».

    Он заявил, что вступить в вооруженные силы Украины готовы тысячи заключенных. При этом сами ВСУ не хотят принимать тех, кто «нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением своей воинской обязанности», а также «тех, кто совершал преступления против государственности». Подобные «категории, скорее всего, под мобилизацию не попадут», но «последняя точка будет поставлена в парламенте», сказал министр.

    Малюська признал, что не все командиры готовы принять заключенных. Он заверил, что «таких мобилизованных» не будут «навязывать». Как заявил министр, вероятно, «это будут отдельные отряды».

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

    9 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе

    Аналитик Меркурис: Зеленский случайно раскрыл местоположение базы в Одессе

    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на секретную базу, где вручил награды операторам морских беспилотников ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта, рассказал британский аналитик Александр Меркурис американскому журналисту Алексу Христофорову.

    Меркурис заявил, российские военные отслеживали передвижение Владимира Зеленского, узнали местонахождение базы, после чего нанесли удар по ней, передает канал «360».

    Аналитик предположил, что на Западе серьезно отреагируют, если узнают, что поведение Зеленского поставило под угрозу секретность военного объекта.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    9 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2».

    Комплекс располагался недалеко от Одессы, цель была поражена в ночь на 8 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    Уточняется, что в 2020 году к работе на объекте были допущены специалисты НАТО.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе.

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    9 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.

    По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

    Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

    В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

    Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.

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    9 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    ВС России с помощью «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска Донецкой народной республики уничтожили два зенитных ракетных комплекса Patriot американского производства.

    В ходе анализа ранее опубликованного Минобороны видео удара по украинской позиции установлено, что на кадрах не только украинские ЗРК С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По информации собеседника издания, два из уничтоженных комплексов являются американскими ЗРК Patriot.

    Ранее Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска.

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    9 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55S
    Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55S
    @ AndrejS.K/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до сих пор не смогла найти применение словенским танкам М-55S, по ряду параметров превосходящим немецкие танки Leopard, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, Киев получил М-55S в 2022 году, однако в течение почти двух лет ВСУ все еще пытается найти для них место, назначая и переназначая эти машины в попытках расширить танковый корпус, передает Ura.ru.

    Танки М-55S обладают более прочной броней, чем Leopard, также у словенской техники лучше управление огнем, указывается в материале.

    Ранее немецкие СМИ сообщали, что ВСУ потеряли более 20 танков Leopard.

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    9 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    ВС России уничтожили «Искандером» С-300 ВСУ возле Покровска

    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    На кадрах видео, снятом российским дроном-разведчиком и  опубликованном Минобороны, показаны машины украинского комплекса вдоль лесопосадки.

    В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена. Взрыв сопровождается характерным разлетом «огненных шаров» от сдетонировавших ракет украинского С-300, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    9 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожара

    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Авдеевском направлении уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожар, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ.

    «Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    По данным агентства, Ожар был связан с французскими спецслужбами.

    Ранее в Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

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    9 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Донецком направлении

    ВС России продвинулись на Донецком направлении, ВСУ потеряли более 300 человек

    ВС России продвинулись на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ около Белогоровки ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, у Новомихайловки в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп31-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 300 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и ЗРК «Стрела-10».

    Также на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две контратаки бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Табаевкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 30 военнослужащих, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ поблизости от Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки ДНР. Отражены две атаки противника рядом с Дружбой и Шумами, а также семь контратак бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного ДНР.

    Противник потерял до 450 военнослужащих, три машины пехоты, две бронемашины, поражены: артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Ровнополя и Водяного ДНР, а также отразили атаку противника у Владимировки ДНР. Потери ВСУ – свыше 140 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker.

    Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Caesar», противотанковая пушка «Рапира», а также станция РЭБ «Нота».

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Работино, Новопокровки, Жеребянок Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. Потери противника – до 55 военнослужащих, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Хортица».

    Всего авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены ЗРК С-300 под Покровском ДНР, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления БПЛА 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степового Запорожской области, живая сила и техника ВСУ в 127 районах.

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    9 марта 2024, 03:42 • Новости дня
    Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог
    Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Голубев сообщил в Telegram, что «последствия на земле уточняются».

    Позднее губернатор сообщил о новой атаке. Беспилотники были сбиты силами ПВО на подлете к Морозовску.

    В результате атак пострадал сотрудник МЧС.

    Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курском уничтожен украинский беспилотник.

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    9 марта 2024, 12:33 • Новости дня
    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон

    Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный уже никогда не будет в политике в случае отправки послом в Лондон

    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Принятие бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным предложения президента Украины Владимира Зеленского о его назначении послом в Великобританию полностью лишит его политической субъектности, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По словам Соскина, на Украине ждут, что Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу диктаторской манеры управления Зеленского. Он считает, что бывший главком ВСУ должен созвать своих ближайших соратников и заявить свою позицию, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, но он «быстро обучаем», однако, если он уедет послом в Лондон, то его никогда не будет в политическом или в другом измерении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

    Коментарии (13)
    9 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки, сообщил телеканал CNN.

    Высокопоставленные чиновники в администрации президента США заявили, что информация оказалась «не просто гипотетической», и решение было принято на основании анализа ситуации и чрезвычайно важных данных разведки, передает канал «360».

    По словам чиновников, в Вашингтоне должны были составить планы на случай, если «немыслимое событие» действительно произойдет. Второй источник сообщил, что у США есть право тщательно подготовиться.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

    Коментарии (22)
    9 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

    Эксперт Медведев: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Применение Украиной тактики массовых налетов БПЛА ставит перед российской армией и разведкой задачу по выявлению заводов по производству дронов и их уничтожению, считает политический обозреватель Андрей Медведев.

    Медведев считает неизбежным применение Украиной тактики массовых налетов беспилотников. По словам журналиста, ВСУ будут наносить удары дронами по тылам России или засылать и вербовать диверсантов. Обозреватель предположил, что в рамках подготовки к летнему наступлению ВСУ, которое, по мнению Медведева, несомненно будет, массовые налеты будут повторяться снова и снова, следует из сообщения в Telegram-канале журналиста.

    По его словам, важной задачей ВС России и разведки становится выявление заводов по производству БПЛА и их уничтожение, причем, не только украинских заводов.

    «Как известно, БПЛА для Украины производят и в Латвии. Кто сказал, что на тамошних заводах не бывает коротких замыканий?» – написал Медведев.

    В Минобороны сообщили, что ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей.

    Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников. В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.

    До этого в феврале поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии.

    Коментарии (14)
    9 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана

    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана с турецкого на украинский язык

    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Синхронист не смог понятно перевести на украинский язык слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Зеленский попал в казусную ситуацию в пятницу во время пресс-конференции после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    На видео слышно  бессвязные фразы синхрониста, который пытался внятно перевести слова Эрдогана на украинский язык. Журналист одного из турецких телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, но тот лишь состроил недовольную гримасу, а в это время переводчик с турецкого на украинский  издавал непонятные звуки, передает РИА «Новости».

    В итоге Зеленский обратился к журналисту с просьбой задать вопрос на английском, но получил отрицательный ответ, после чего переводить стал другой синхронист.

    Напомним, в Стамбуле в пятницу прошла встреча Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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    9 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    Над Ростовской областью перехвачено и уничтожено более 40 украинских БПЛА
    Над Ростовской областью перехвачено и уничтожено более 40 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя 47 БПЛА. ПВО перехватила и уничтожила один над Белгородской областью, два – над Курской, три – над Волгоградской, остальные – над Ростовской областью, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. Позднее произошла новая атака, БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.

    Коментарии (47)
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