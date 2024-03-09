Законопроект о мобилизации осужденных на Украине собрались внести в Раду

Глава минюста Украины Малюська сообщил о скором внесении в Раду законопроекта о мобилизации осужденных

Tекст: Антон Антонов

Малюська сказал, что голосование в первом чтении пройдет «на ближайших заседаниях» парламента. Законопроект все еще не внесли в Раду, так как документ согласовывали с правительством, военными и депутатами, передает ТАСС.

По словам министра, законопроект не регистрировали, поскольку хотели «однозначно согласовать», чтобы не переносить в Раду «долгую и длинную дискуссию насчет мобилизации осужденных».

Он заявил, что вступить в вооруженные силы Украины готовы тысячи заключенных. При этом сами ВСУ не хотят принимать тех, кто «нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением своей воинской обязанности», а также «тех, кто совершал преступления против государственности». Подобные «категории, скорее всего, под мобилизацию не попадут», но «последняя точка будет поставлена в парламенте», сказал министр.

Малюська признал, что не все командиры готовы принять заключенных. Он заверил, что «таких мобилизованных» не будут «навязывать». Как заявил министр, вероятно, «это будут отдельные отряды».

Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.