Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин

Би-би-си: Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации

Отмечается, что 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами, из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания, передает ТАСС.

Член парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. По его словам, правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении, коррупция все еще сильна. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне. Вениславский добавил, что 95-99% украинцев готовы защищать независимость, суверенитет и свободу, а те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников.

Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование после завершения боевых действий не будет в национальных интересах Украины.

Ранее на границе с Венгрией пограничники Украины задержали трех уклонистов, один из которых прикидывался женщиной.