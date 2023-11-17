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Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин
Би-би-си: Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации
Примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали из страны, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го.
Отмечается, что 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами, из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания, передает ТАСС.
Член парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. По его словам, правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении, коррупция все еще сильна. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне. Вениславский добавил, что 95-99% украинцев готовы защищать независимость, суверенитет и свободу, а те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников.
Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование после завершения боевых действий не будет в национальных интересах Украины.
Ранее на границе с Венгрией пограничники Украины задержали трех уклонистов, один из которых прикидывался женщиной.