Tекст: Вера Басилая

В результате ударов ВС России поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Отражены 24 контратаки ВСУ около Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 18 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».

Также на Донецком направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР. Отражены восемь контратак противника возле Красногоровки, Новомихайловки и Победы ДНР, уничтожены десять полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ – 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 бронемашин, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина ЗРК «Стрела-10».

В это же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны у Тоненького, Торецка, Очеретино, Новоселки Первой, Майорска и Розовки ДНР. Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ возле Бердычей, Тоненького, Ленинского, Петровского, Новгородского, Первомайского и Орловки ДНР.

Потери противника на этом направлении за неделю – свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и боевая машина ЗРК «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ поблизости от Новодонецкого, Угледара, Доброполья, Шевченко, Старомайорского ДНР и Малиновки Запорожской области. Отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного ДНР. Потери ВСУ – до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК Stormer.

На Херсонском направлении ВС России также заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области.

В Работино Запорожской области отражены две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – более 295 военнослужащих, два танка, девять орудий полевой артиллерии и две пусковые установки РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО.