Над Волгоградской областью уничтожены четыре БПЛА

Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

Tекст: Евгений Поздняков

«Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

«При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

«Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

«Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

«И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.