  • Новость часаЗа ночь российские ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников
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    Макрон становится лучшим для России союзником Санду
    Илзе Лиепа в ответ на лишение гражданства Литвы: Я со своей страной и со своим президентом
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Генерал и летчик-инструктор объяснили роль женщин в военной авиации
    Зеленский назначил Залужного послом в Британии
    Казахстан опроверг сообщения о закупке для ВСУ российского оружия
    Швеция официально вошла в НАТО
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия
    Сенат Швейцарии поддержал передачу замороженных активов России Украине
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    37 комментариев
    8 марта 2024, 08:20 • Новости дня

    Над Волгоградской областью уничтожены четыре БПЛА

    МО: Над Волгоградской областью уничтожены четыре БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Дежурные средства ПВО утром пятницы, 8 марта, пресекли новую попытку киевского режима устроить террористическую атаку по объектам на российской территории.

    В Telegram-канале МО РФ сообщается, что около 7.00 мск над территорией Волгоградской области были уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа.

    Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один – над Белгородской.

    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    7 марта 2024, 16:03 • Новости дня
    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

    Президент Литвы лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики

    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики из-за поддержки России, ее действия и публичные высказывания сочли угрозой интересам безопасности Литвы, сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.

    Ясуленис уточнил, что президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства. По его словам, Лиепа представляет угрозу безопасности Литвы и ее союзникам, передает ТАСС.

    Литовское гражданство балерина получила в 2000 году за выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

    В интервью российским СМИ Лиепа называла происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину и не собирается менять позицию из-за возможного лишения ее литовского гражданства.

    Ранее комиссия по гражданству Литвы направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении балерины Илзе Лиепы гражданства республики. До этого гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко.

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    7 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине надо дать больше дальнобойного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Желающие мира на Украине должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

    Нужно мобилизовать все средства, предоставить Киеву больше боеприпасов, больше средств ПВО, дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла выжить, передает ТАСС ее слова.

    Ранее Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства». Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

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    7 марта 2024, 21:54 • Новости дня
    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира

    Политик Филиппо: Макрона после слов об отсутствии красных линий для Украины следует сместить

    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что ради мира необходимо свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений об «отсутствии лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

    Политик возмутился заявлению Макрона, посчитав, что его слова означают возможную отправку французских сухопутных войск и передачу французского ядерного оружия в распоряжение ЕС, передает РИА «Новости».

    Филиппо возмутился, что «пешку НАТО и Глубинного государства» Макрона еще не свергли ради мира на Земле, и упрекнул в молчании лидеров оппозиции.

    По его словам, разворачивается схема мировой войны, в то время как парламентарии ничего не делают или поддерживают соглашение о безопасности Парижа и Киева. Он призвал каждого француза не сопротивляться, а матерей отказаться отправлять своих сыновей умирать за Киев и НАТО. «Мы должны бороться за выход из НАТО и ЕС и сместить Макрона», – подчеркнул Филиппо.

    Ранее Макрон пояснил свои слова про отправку военных на Украину. Он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В четверг Макрон в ходе встречи с лидерами оппозиции заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине. Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции.

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    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

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    7 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях
    Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки улучшили свое положение по всем направлениям, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 40 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и отразила атаку украинских штурмовиков 31-й механизированной бригады у Новомихайловки в ДНР.

    У Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы (ДНР) поражены живая сила и техника 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла за стуки на этом направлении до 200 человек, три танка, две БМП, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Ликвидированы четыре склада боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Майорска, Новгородского и Орловки в ДНР.

    Отражены четыре атаки украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского и Розовки, семь контратак у Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского в ДНР.

    Украинская сторона за сутки там потеряла до 390 человек, две бронемашины, САУ «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны у Шевченко, Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область). У Водяного (ДНР) отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла там до 160 человек, два БТР и ЗРК «Стрела-10».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, два танка, американскую артиллерийскую систему М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили украинский склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer. Уничтожены 123 украинских дрона.

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    7 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Британия пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников

    Минобороны Британии пообещало поставить на Украину 10 тыс. беспилотников на общую сумму 325 млн фунтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч, сообщил глава британского ведомства Грант Шэппс.

    «Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства – из заводского цеха на передовую. Я призываю международных партнеров поддержать Соединенное Королевство в его усилиях», – приводит слова Шэппса ТАСС.

    Отмечается, что в январе британский премьер Риши Сунак объявил о выделении 200 млн фунтов на приобретение 4 тыс. БПЛА для нужд ВСУ. Основная часть из них FPV-дроны. Также в партию входят 1 тыс. барражирующих боеприпасов, разработанных в Британии, морские БПЛА и беспилотные средства разведки.

    К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тыс. беспилотников.

    Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что Британия втянута в конфликт на Украине. По его словам, на Украине есть британские военные, которые готовят украинских военных медиков, а также силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, британские военные участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

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    7 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    В МИД сообщили, что Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще за неделю до начала российской специальной военной операции, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев начал боевые действия 18 февраля – украинская группировка, впятеро превосходившая армии ДНР и ЛНР, рассчитывала снести боевые позиции в Донбассе «по сербскому сценарию», который был реализован в Хорватии в 1995 году, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    7 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку Taurus Украине

    Оппозиция решила вынести на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь вынесет на голосование в парламент Германии резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, заявил газете Rheinische Post первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

    Фрай считает, что парламент должен взять на себя руководство действиями по поставкам дальнобойных ракет Украине. В резолюции говорится, что правительство ФРГ призывает незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера. При этом отмечается, что ракеты должны быть поставлены в максимально возможном объеме, передает ТАСС.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

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    7 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал о трагических ошибках подготовки летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Пересаживание пилотов на другой тип самолета иногда приводило к трагедиям, при подготовке необходимо наличие тренажеров для всех типов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

    Во время встречи с летчицами Путин говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов и поручил министру обороны России Сергею Шойгу решить этот вопрос, заложить это в гособоронзаказ, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов – по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты», – рассказал президент.

    «Вы имеете в виду Як-40, Як-42?» – уточнил Шойгу. Путин ответил утвердительно.

    Ранее Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.

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    7 марта 2024, 23:31 • Новости дня
    Литва решила развернуть массовое производство военных беспилотников

    Литва решила развернуть массовое производство военных беспилотников к концу года

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о подготовке республики к массовому производству для армии беспилотных летательных аппаратов.

    «В конце нынешнего года или в начале следующего мы завершим реализацию проектов, связанных с подготовкой к промышленному производству чисто литовских беспилотников, и сможем поставить его на конвейер», – приводит слова министра ТАСС.

    По его словам, потенциал литовских предприятий позволит армии обходиться национальным производством, не закупая аппараты в других странах.

    По его словам, Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по 30 млн евро.

    В декабре 2023 года Вильнюс подписал контракт на поставку из США боевых беспилотников Switchblade 600. Первая партия должна поступить в Литву до конца 2024 года.

    Ранее сообщалось, что МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. По данным МИДа, Литва и вся Прибалтика в целом «прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России».

    Кроме того, 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

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    7 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель СК провел совещание в Донецке, посвященное расследованию и результатам рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве, в качестве обвиняемых заочно по статье «Наемничество» привлечены ряд граждан Новой Зеландии, Норвегии, Нидерландов, Польши и Румынии. Там добавили, что всего в розыске находятся более 700 иностранцев. Бастрыкину доложили также по делам в отношении граждан Грузии Левона Айрапетяна Лаши Рухая и Эрекле Амиранашвили, которые участвовали в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Грузинского национального легиона».

    Также в ходе совещания были оглашены итоги расследования уголовного дела по заочному обвинению командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика, приказавшему украинским бомбардировщикам сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области.

    Кроме того, предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко, бывшему командующему оперативным командованием «Восток» ВСУ Александру Нестеренко и бывшему командующему оперативным командованием «Запад» ВСУ Игорю Довганю, готовивших украинских боевиков для операции на юго-востоке Украины. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

    В СК добавили, что после взятия под контроль ВС России Авдеевки следователями организована работа с гражданами, люди сообщают о преступлениях украинских военнослужащих, указывают места дислокации подразделений ВФУ, производивших обстрелы.

    Ранее Бастрыкин заявил, что СК расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

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