Путин рассказал о трагических ошибках подготовки летчиков

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи с летчицами Путин говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов и поручил министру обороны России Сергею Шойгу решить этот вопрос, заложить это в гособоронзаказ, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов – по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты», – рассказал президент.

«Вы имеете в виду Як-40, Як-42?» – уточнил Шойгу. Путин ответил утвердительно.

Ранее Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.