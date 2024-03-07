  • Новость часаРоссийский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    11 комментариев
    7 марта 2024, 09:39 • Новости дня

    ЕК увидела риски конфликтов в Европе из-за дефицита воды

    Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Европы из-за дефицита воды

    Tекст: Ольга Никитина

    Есть потенциальный риск конфликтов внутри государств – членов Европейского союза, а также между этими странами, вызванный усилением конкуренции за водные ресурсы, пишут СМИ со ссылкой на документ Еврокомиссии.

    В статье Politico приводятся выдержки из документа, сообщая, что ЕК хочет призвать страны ЕС ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями, передает РИА «Новости».

    Ранее британская The Financial Times сообщала о росте числа европейских регионов, страдающих от засухи и дефицита воды, который становится причиной уменьшения урожайности.

    4 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым

    Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку

    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    4 марта 2024, 22:25 • Новости дня
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС

    Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

    Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

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    4 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории в случае заинтересованности в этом стран ЕС.

    На ваш взгляд
    Заинтересована ли Россия в продолжении транзита газа в ЕС через Украину после 2024 года?



    Результаты


    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

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    5 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым

    Сенатор Климов: Дипломаты ЕС отказом от встречи в МИД подтвердили причастность к деструктивной деятельности в период выборов

    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ европейских дипломатов от встречи с Лавровым стоит рассматривать как проявление неуважения к стране пребывания. Также этот жест подтвердил их причастности к деструктивной деятельности в период проведения российских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее постпредство ЕС попыталось объяснить отказ послов от встречи с Лавровым «отсутствием повестки».

    «Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных дипломатов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептования», – добавил он.

    «Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.

    «Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета. До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.

    «Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов», – отметил собеседник.

    При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в Министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой стороны, такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.

    «И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов. Сенатор рассказал, что эта ситуация с послами среди прочего будет затронута во вторник в ходе совещания Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    Ранее глава МИД рассказал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались. «Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» – заявил Сергей Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    По его словам, у властей России «накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие используют механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров». Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства. Захарова добавила, что послы не выполняют свои прямые обязанности и функцию связи между странами. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить.

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    5 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России

    «Оператор ГТС Украины»: Киев готов обеспечить транзит газа из России в ЕС до 2027 года

    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона готова продолжать транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС) до 2027 года, к этому времени европейские страны пообещали отказаться от российского голубого топлива, заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа.

    Если ЕС решит продолжить закупать газ в России и в следующем году, Киев готов обеспечить его транзит через украинскую территорию, сказал Липпа в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

    «Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы», – заявил он, подчеркнув, что европейские страны обязались полностью прекратить использование российского газа к 2027 году.

    Липпа уточнил, что основными потребителями топлива из России, проходящего через территорию Украины, являются Австрия и Словакия.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

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    5 марта 2024, 13:31 • Новости дня
    Каллас опубликовала фото в доказательство, что «не ест россиян»

    Tекст: Ольга Никитина

    Эстонский премьер-министр Кая Каллас в ответ на недавние публикации в СМИ опубликовала фотографию своего завтрака, чтобы доказать, что не «ест россиян».

    Газета Politico писала ранее, что в руководстве ЕС Каллас не хотят видеть в качестве главы европейской дипломатии. Источник издания заявил, что связано это с ее антироссийской позицией, и добавил с иронией, что эстонский премьер-министр «ест россиян на завтрак», напоминает Ura.ru.

    Напомним, Каллас объявлена в России в розыск по уголовной статье. Политик связала это со слухами о ее возможном назначении верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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    4 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина
    Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге назвал «элементарной ошибкой» использование слогана кампании Владимира Путина на выборах 2018 года «Сильный президент – сильная страна», сообщило LRT.

    Линге заявил, что идентичный слогану «Сильный президент – сильная Россия» девиз стал поводом для скандала, потому что вызвал «определенные ассоциации». По его словам, он допустил «элементарную ошибку», такой слоган неуместно использовать, потому что идею можно выразить по-другому, передает РИА «Новости».

    Сама кандидат в президенты Шимоните отреагировала на критику спокойно, потому что считает, что на выборах побеждают не лозунгами.

    Напомним,  слоган «Сильный президент – сильная Россия» был использован в предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году.

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    5 марта 2024, 21:38 • Новости дня
    В ЕС назвали потраченную в прошлом году сумму на покупку оружия

    Боррель: Страны ЕС потратили 58 млрд евро в 2023 году на покупку оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза потратили 58 млрд евро на покупку вооружений в прошлом году, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

    По его словам, ЕС не заменяет страны-члены в вопросе покупок оружия, они продолжат его покупать сами и в прошлом году на это было потрачено 58 млрд евро, передает ТАСС.

    Ранее Боррель рассказал, что ЕС обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Киева.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    4 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о вводе ограничений поставок российского СПГ в апреле

    Еврокомиссар Симсон заявил, что ограничение российского СПГ в ЕС введут в апреле

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия намерена начать ограничение поставок российского СПГ в Евросоюз в апреле, заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Симсон уточнил, что Европарламент должен провести окончательное голосование по ограничениям поставок на пленарной сессии в Страсбурге в апреле, что позволит принять меры против российского СПГ без санкций, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждет европейский рынок газа в 2024 году.

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    5 марта 2024, 16:32 • Новости дня
    В ЕС решили скинуться на снаряды для Украины

    Страны ЕС решили помочь Чехии собрать деньги на снаряды для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения чешских властей о покупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщает Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, финансировать сделки планируется за счет двусторонних взносов стран – участниц объединения, Чехия будет отвечать за сам процесс закупки, передают «Известия».

    Инициативу поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. Отмечается, что Амстердам уже пообещал выделить Праге 100 млн евро. Предварительные обязательства на себя возложили Дания, Литва и Латвия, а также не являющаяся членом ЕС Канада. Поддержать инициативу готова и Польша.

    Макрон планирует обсудить это предложение с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе визита в Прагу 5 марта, пишет агентство. Предложение также будет рассмотрено главами министерств обороны и иностранных дел стран ЕС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств.

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    5 марта 2024, 10:22 • Новости дня
    МИД обвинил западных послов во вмешательстве во внутренние дела России

    Спикер МИД Захарова: Западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Александра Юдина

    Послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России, организуя для этого «перформансы», заявила на телеканале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, часть послов НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы», тоже сопряженные с вмешательствами во внутренние дела страны, передает ТАСС.

    Также дипломат предупредила, что немецкие журналисты покинут Россию в случае, если власти Германии тронут российских.

    Кроме того, Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым ставит вопрос об их деятельности в России.

    «А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – подчеркнула она.

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    4 марта 2024, 13:05 • Новости дня
    В ЕК указали на неточность слов Зеленского о «бесплатных» снарядах от ЕС

    В Еврокомиссии поправили Зеленского, говорившего о поставках «бесплатных» снарядов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский допустил неточность, сказав, что Евросоюз поставил Киеву только 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, но он не учел боеприпасы, которые Украина должна купить у сообщества, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире канала France Info.

    «В этом плане украинский президент сказал то, что не соответствует действительности», – сказал он.

    Бретон пояснил, что реальность заключается в том, что в марте 2023 года 27 стран ЕС приняли решение поставить 1 млн снарядов за один год, передает ТАСС.

    «Это неправда, (что это не удалось сделать). Я сказал «поставить», а не «передать безвозмездно», – пояснил Бретон, указав, что Зеленский говорил только о безвозмездной передаче.

    Представитель ЕК пояснил, что боеприпасы могут поставляться разными путями, прежде всего они могут быть переданы безвозмездно. По состоянию на конец прошлого года Украине было поставлено 300 тыс. боеприпасов бесплатно. Бретон добавил, что к концу марта эта цифра достигнет 550 тыс. снарядов.

    Также Украина может купить боеприпасы у европейского производственного комплекса, таким путем Киев приобрел уже свыше 350 тыс. единиц.

    «То есть это уже 900 тысяч. Напомню, что мы предоставляем Киеву 1,5 млрд евро в месяц, что дает ему возможность в том числе и покупать у нас снаряды», – отметил еврокомиссар.

    Еще один путь получения Украиной снарядов – двусторонние поставки, которые не раскрываются.

    Таким образом, «общая сумма поставленных снарядов превышает миллион», уточнил Бретон.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и вооружений.

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    5 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Представлена первая военно-промышленная стратегия ЕС с участием Украины

    Еврокомиссия представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая включает развитие «тесных связей» с Украиной и полное участие Киева в инициативах Евросоюза в поддержку оборонной промышленности.

    В документе говорится, что предполагается стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Как отметила замглавы ЕК Маргрете Вестагер, комиссия хочет полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему.

    В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для Евросоюза закончился период мира. Сообществу, по его словам, необходимо переходить к военной экономике и выйти на новый уровень развития военной промышленности.

    Украина ранее неоднократно заявляла о нехватке боеприпасов и личного состава для продолжения боевых действий.

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    5 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    Стало известно о несогласии ряда стран ЕС передать ВПК под контроль ЕК

    Financial Times: Ряд европейских стран не согласен с проектом передачи ВПК под контроль Еврокомиссии

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд стран Евросоюза не согласен с планами Еврокомиссии по созданию подконтрольного ЕК единого рынка ВПК, пишет Financial Times.

    По данным издания, ЕК должна прекратить продвижение этого проекта – так как правительства будут размещать госзаказы, а производители вооружений будут делать капиталовложения и продавать свою продукцию, в этой связи нет необходимости вводить элементы плановой экономики, передает ТАСС.

    Как отметил представитель министерства финансов Нидерландов, предложенный проект представляет собой не ответ на кризисные явления в оборонной промышленности в Евросоюзе, а «политический ответ на структурные проблемы».

    Именно в этой связи, как подчеркивает FT, использование совместного долга для кредитования ВПК является не самым очевидным выходом из ситуации.

    Ранее сообщалось, что ЕК планирует использовать бюджет ЕС для увеличения финансирования ВПК в дополнение к совместным контрактам на поставку оружия, подписанным государствами–членами, а также для гарантии закупки военной продукции.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала обсудить вопрос об использовании прибыли от российских активов в оборонной промышленности, в частности на нужды ВСУ.

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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