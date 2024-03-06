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Путин: Россия готова делиться наработками в атомной энергетике с партнерами
Россия готова делиться своими наработками в сфере атомной энергетики с заинтересованными партнерами, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Глава государства отметил, что атомные станции в России строятся на современных принципах, в качестве примера он привел Курскую АЭС-2. По его словам, в стране строятся малые станции и развивается атомный флот, а «на Севере поставили большую плавучую электростанцию небольшой мощности», передает ТАСС.
Все это, указал Путин, очень востребовано не только в России, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. «И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнерами», – подчеркнул он.
Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где началась его встреча с Путиным. Российский лидер во время встречи заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.