Путин: Россия готова делиться наработками в атомной энергетике с партнерами

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства отметил, что атомные станции в России строятся на современных принципах, в качестве примера он привел Курскую АЭС-2. По его словам, в стране строятся малые станции и развивается атомный флот, а «на Севере поставили большую плавучую электростанцию небольшой мощности», передает ТАСС.

Все это, указал Путин, очень востребовано не только в России, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. «И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнерами», – подчеркнул он.

Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где началась его встреча с Путиным. Российский лидер во время встречи заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.