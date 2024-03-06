В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.0 комментариев
В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину
Замминистра Хиппи: Британия начнет поставки снарядов Киеву с апреля по июнь
Британия начнет поставки снарядов на Украину в период с апреля по июнь, заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента.
Как сообщил Хиппи, первые поставки снарядов для Украины стоимостью 245 млн фунтов начинаются 6 апреля, передает РИА «Новости».
Ранее британские власти решили отказаться от планов закупки у Японии снарядов калибра 155 мм, предназначенных для пополнения собственных запасов на фоне поставок вооруженным силам Украины боеприпасов британского производства.