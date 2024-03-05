В преддверии 8 Марта на выставке «Россия» состоялось вручение премии «По зову женского сердца»

К победителям обратилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что последние годы ознаменовались глубокими позитивными переменами в отношении власти и общества к роли и миссии женщин России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин, выстроена комплексная система поддержки семей и детей, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить статус многодетной семьи – я знаю, как давно в регионах ждали этих шагов», – подчеркнула Матвиенко.

Также она акцентировала внимание на мерах, обнародованных президентом Владимиром Путиным в ходе недавнего послания Федеральному собранию. В частности – на запуске нацпроекта «Семья», программ по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков, поддержке молодежи. Все это, как было отмечено председателем Совета Федерации, демонстрирует системный, социально ориентированный характер политики, проводимой президентом, и дает возможность охватить еще большей заботой и вниманием граждан России всех возрастов.

Матвиенко подчеркнула, что на выставке удалось в эти дни сформировать очень плодотворную и яркую атмосферу предстоящего праздника. «Все наши регионы презентуют на своих стендах достижения наших женщин, а они уникальны. Каждый из 14 выставочных павильонов превратился в пространство красоты, гармонии, живого всероссийского женского диалога, к участию в котором мы пригласили сотни талантливых женщин-лидеров со всей страны», – обозначила спикер.

Тему особого внимания российской власти, включая высших руководителей, к проблематике защиты участников специальной военной операции и их близких подняла в своем выступлении председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. «Символично, что номинацию «Вместе к победе» выпало честь представлять именно нам, фонду, который был создан по указу президента и призван помочь нашим ветеранам военной операции социализироваться и возвращаться к мирной жизни. Кроме того, мы поддерживаем и семьи погибших военнослужащих. Очень приятно видеть в зале большое количество сотрудниц нашего фонда – это мамы, жены, вдовы бойцов. Хочу выразить слова благодарности за их труд и их поддержку», – отметила Цивилева.

Слова благодарности женщинам России за неравнодушную позицию прозвучали из уст Владимира Машкова – Народного артиста РФ, сопредседателя предвыборного штаба Владимира Путина. «Ни одна гуманитарная миссия сегодня не проходит без вашего горячего участия. Огромное спасибо вам за все, что вы делаете для нашей великой страны, делаете для граждан и семей Новороссии, для военнослужащих и их семей. Желаю, чтобы та любовь и то добро, которыми вы ежедневно делитесь с миром, приумножались в вашей жизни», – резюмировал Машков.

Женщины определяют мир не только сегодняшний, но и завтрашний – заявила сопредседатель предвыборного штаба Путина, главный врач московской Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. «Большая честь быть в зале, наполненном безмерно талантливыми и красивыми женщинами, которые неравнодушно преобразуют мир вокруг себя, делая его лучше. Потому что именно женщина определяет будущее, рождает его. Женское сердце всегда наполнено добром, теплом, любовью, терпением», – отметила она.

В ходе церемонии были вручены награды по ряду номинаций конкурса. В том числе в номинации «Память сердца» – Наталье Спириной из Мурманской области, в номинации «Вместе к победе» – Анне Орач из Омской области, в номинации «Поступок!» – Злате Алехиной из Белгородской области, в номинации «Голос правды» – Олесе Потаповой с Луганщины, в номинации «Сохранение традиций» – Анне Богаделиной из Ивановской области, в номинации «Прорыв!» – Людмиле Щербаковой из Москвы, в номинации «Мама может все!» – Юлии Красновой из Забайкалья, в номинации «Сила семьи» – Ольге Язевой из Красноярского края, в номинации «Верность профессии» – Светлане Дрожжиной из ДНР и в номинации «В борьбе за жизнь» – Светлане Поляковой из столицы.

Участницы конкурса отметили, что он стал важным событием для всего женского сообщества страны. «Для меня победа в конкурсе – это большая честь. Я считаю, что женщин, достойных таких наград, у нас очень и очень много. Тронута тем, что выбрали в качестве победительницы меня», – подчеркнула по итогам события победительница Ольга Язева.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 7 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.