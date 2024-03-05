В Раде заявили о парламентском кризисе на Украине

Депутат Гончаренко заявил о парламентском кризисе на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гончаренко в своем Telegram-канале, Украина вошла в парламентский кризис. Он назвал «это просто бардак». «Знаете, кто больше всего подал правок к правительственному законопроекту о мобилизации? Слуги народа. То есть слуги народа, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», – добавил депутат, передает Lenta.Ru.

По его словам, представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планируют готовить отчет перед сенатом и поездку на передовую, поэтому заседания Рады на этой неделе пришлось отменить. В свою очередь парламентарий выразил недоумение, почему поездки нельзя провести до или после заседания.

Он также подчеркнул, что депутатам необходимо обсудить происходящее в Раде, и отметил, что стране нужен закон о мобилизации, так как она испытывает очень большие проблемы на фронте.

Ранее Гончаренко заявил, что ВСУ испытывают очень большие проблемы в зоне боевых действий.