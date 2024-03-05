Средства наблюдения за федеральной системой ДЭГ готовы к выборам президента

Тестирование федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая будет применяться в 28 регионах на выборах президента России, началось в 8.00 5 марта и продлится до 16.00 6 марта (по местному времени). В тренировке могут принять участие избиратели, подавшие заявление об участии в ДЭГ на выборах президента РФ и получившие статус «Учтено», говорится на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По состоянию на 12.15 мск 5 марта, в системе было принято 220 490 бюллетеней (что составляет 6% от общего числа зарегистрировавшихся на ДЭГ). Наиболее активно к тому моменту голосовали в тренировке жители Воронежской области.

Эксперт технической рабочей группы при ОП РФ Алексей Щербаков рассказал о проверке работы утилиты сейф-пакета и ноды наблюдения, доступ к которой традиционно будет в ОП РФ все три дня голосования. «Наше подключение к ноде будет расширено. Воспользоваться той же нодой (которая была применена на тесте) смогут все желающие, все смогут без каких-либо затруднений скачивать файлы», – сообщил он.

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов в свою очередь напомнил, что в этом году доступ к ноде наблюдения будет организован для наблюдателей в дни голосования не только в ОП РФ, но и в ТИК ДЭГ. Данные ноды являются первичным источником информации о транзакциях, напомнил Артамонов.

Руководитель направления ПАО «Ростелеком», оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов представил на вебинаре функционал новой, усовершенствованной утилиты для наблюдения, которая будет опубликована в общий доступ в ближайшее время. «Утилита подробно показывает количество выданных бюллетеней, количество бюллетеней, полученных системой, количество ошибок, найденных в этих файлах», – рассказал он. И продемонстрировал, что при любом постороннем вмешательстве (попытках испортить «бюллетень», вбросить или удалить его) утилита автоматически выдает красные сигналы и надпись «обнаружена неверная подпись транзакции». Сумма итогов голосования в каждом подобном случае, заключил эксперт, не сойдется, манипуляции будут видны.

В режиме демонстрации экрана компьютера был показан функционал, доступный на портале наблюдения за ДЭГ всем желающим. На нем открывается подробная статистика голосования по всем субъектам, в том числе и в разрезе территориальных избирательных комиссий. Также на портале наблюдения будет доступен протокол об итогах голосования, заверенный подписями членов ТИК ДЭГ. Кроме того, спикеры показали, как каждый избиратель может проверить корректность своего голоса в системе – для этого необходимо скопировать сформированную на устройстве голосующего уникальной транзакцию и перенести ее в строку идентификатора. Он также доступен на портале наблюдения за ДЭГ.



Выборы президента России пройдут 15–17 марта.