Оппозиция ФРГ назвала Шольца лучшей фигурой на «шахматной доске Путина»

Financial Times: Оппозиция в Германии назвала Шольца лучшей фигурой на «шахматной доске Путина»

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание пишет, что цель Москвы заключается в том, чтобы не допустить изменение позиции канцлера Германии по ракетам дальнего радиуса действия Taurus, которые хочет получить Украина, а Шольц неоднократно высказывался против, передает РИА «Новости».

Представитель Христианско-демократического союза, отвечающий за вопросы международных отношений и обороны, Йоханн Вадефуль заявил, что якобы цель России – «запутать Шольца в паутине намеков и искаженных объяснений» настолько, чтобы в дальнейшем он не смог принять решение о поставках Taurus.

Вадефуль добавил, что Шольц, отказавшись поставлять ракеты, залег на дно. Оппозиционер считает, что канцлер не понимает, что таким образом стал лучшей фигурой на шахматной доске Путина.

Оппозиция в ФРГ выступает за поставки Taurus Киеву.

Financial Times добавляет, что Шольц был «потрясен» утечкой информации о ракетах. Канцлер однозначно заявлял, что Берлин не будет поставлять Киеву эти дальнобойные крылатые ракеты, так как для их программирования пришлось бы отправить на Украину немецких солдат.

Между тем, исходя из перехваченного разговора военных бундесвера следует, что отправка военных вовсе необязательна, солдаты ВСУ могут сами управлять ракетами.

Представитель ХДС Норберт Реттген заявил, что это является подтверждением того, что Шольц говорил неправду, что сильно подрывает доверие к нему.

Издание пишет, что позиция Шольца по ракетам Taurus вызвала недовольство в его правящей коалиции.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.