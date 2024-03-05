По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Стало известно о несогласии ряда стран ЕС передать ВПК под контроль ЕК
Financial Times: Ряд европейских стран не согласен с проектом передачи ВПК под контроль Еврокомиссии
Ряд стран Евросоюза не согласен с планами Еврокомиссии по созданию подконтрольного ЕК единого рынка ВПК, пишет Financial Times.
По данным издания, ЕК должна прекратить продвижение этого проекта – так как правительства будут размещать госзаказы, а производители вооружений будут делать капиталовложения и продавать свою продукцию, в этой связи нет необходимости вводить элементы плановой экономики, передает ТАСС.
Как отметил представитель министерства финансов Нидерландов, предложенный проект представляет собой не ответ на кризисные явления в оборонной промышленности в Евросоюзе, а «политический ответ на структурные проблемы».
Именно в этой связи, как подчеркивает FT, использование совместного долга для кредитования ВПК является не самым очевидным выходом из ситуации.
Ранее сообщалось, что ЕК планирует использовать бюджет ЕС для увеличения финансирования ВПК в дополнение к совместным контрактам на поставку оружия, подписанным государствами–членами, а также для гарантии закупки военной продукции.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала обсудить вопрос об использовании прибыли от российских активов в оборонной промышленности, в частности на нужды ВСУ.