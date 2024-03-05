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Бывшие топ-менеджеры Twitter потребовали от Маска 128 млн долларов
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Маска и потребовали выплатить им более 128 млн долларов
Четыре бывших топ-менеджера компании Twitter (сейчас – соцсеть X, заблокирована в России) подали в суд на Илона Маска, они требуют выплатить им выходное пособие на сумму свыше 128 млн долларов, сообщают СМИ.
В суд на Маска подали бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юрисконсульт Шон Эджетт, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Wall Street Journal пишет, что они были уволены за грубую халатность и умышленное нарушение дисциплины, хотя сами топ-менеджеры утверждают, что эти обвинения не соответствуют действительности. По их версии, увольнения произошли по надуманным причинам, Маск не хотел платить выходное пособие.
В 2022 году Маск завершил сделку на 44 млрд долларов по приобретению соцсети. После покупки компании Маск распустил совет директоров и провел несколько волн масштабных увольнений.