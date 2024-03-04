Пленный: Критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы

Украинский пленный Гуд: Критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, нашлись люди, которые помнят Сырского еще по Дебальцево и они сразу сказали, что дела будут плохи, передает ТАСС.

Гуд добавил, что, когда информация об этих двух людях дошла до командиров, приехала служба безопасности и их забрали.

Пленный отметил, что его мобилизовали, несмотря панкреатит, язву желудка, остеохондроз и грыжи. Гуд добавил, что выданная форма была грязная и порванная, бронежилеты были без защитных плит, а касок на всех не хватало. Кроме того, пленный обратился к соотечественникам, призвав их избегать мобилизации и оставаться дома.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в проблемах войск на восточном направлении виноваты командиры бригад.