В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.0 комментариев
Пленный: Критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы
Украинский пленный Гуд: Критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы
Спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд.
По его словам, когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, нашлись люди, которые помнят Сырского еще по Дебальцево и они сразу сказали, что дела будут плохи, передает ТАСС.
Гуд добавил, что, когда информация об этих двух людях дошла до командиров, приехала служба безопасности и их забрали.
Пленный отметил, что его мобилизовали, несмотря панкреатит, язву желудка, остеохондроз и грыжи. Гуд добавил, что выданная форма была грязная и порванная, бронежилеты были без защитных плит, а касок на всех не хватало. Кроме того, пленный обратился к соотечественникам, призвав их избегать мобилизации и оставаться дома.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в проблемах войск на восточном направлении виноваты командиры бригад.