Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.6 комментариев
В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что освобождение Одессы от украинской власти является ключевым фактором для обеспечения безопасности юга России.
Константинов подчеркнул, что Одесса имеет историческое значение для России, так как была основана ей и всегда являлась русской территорией. Он также отметил, что именно с территории Одессы украинские силы ведут обстрелы Крыма ракетами и дронами, а также засылают диверсионные группы, передает РИА «Новости».
Глава крымского парламента выразил уверенность, что в Одессе живут люди, не поддерживающие украинский национализм и нацизм, навязанные киевским режимом.
Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.