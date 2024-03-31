Tекст: Дарья Григоренко

Константинов подчеркнул, что Одесса имеет историческое значение для России, так как была основана ей и всегда являлась русской территорией. Он также отметил, что именно с территории Одессы украинские силы ведут обстрелы Крыма ракетами и дронами, а также засылают диверсионные группы, передает РИА «Новости».

Глава крымского парламента выразил уверенность, что в Одессе живут люди, не поддерживающие украинский национализм и нацизм, навязанные киевским режимом.

Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.