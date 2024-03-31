Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»

Песков: Путин обратился к людям после теракта в «Крокусе» после бессонной ночи

Tекст: Дарья Григоренко

Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент интервью. «Потом уже и утром работа продолжилась, и совещания. И президент постоянно, как говорится, сидит на пульте. По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь на тот момент силовых структур. Докладывали ему о том, как готовилось и как происходило задержание», – отметил Песков, передает ТАСС.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.