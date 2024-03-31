Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.3 комментария
Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»
Песков: Путин обратился к людям после теракта в «Крокусе» после бессонной ночи
Президент России Владимир Путин после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» всю ночь был «на пульте» и получал доклады по линии силовиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент интервью. «Потом уже и утром работа продолжилась, и совещания. И президент постоянно, как говорится, сидит на пульте. По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь на тот момент силовых структур. Докладывали ему о том, как готовилось и как происходило задержание», – отметил Песков, передает ТАСС.
Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.
Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.