Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
В Дагестане сняли режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, Каспийске и прилегающих к ним районах Дагестана был снят в 12:00 мск, сообщает оперштаб Национального антитеррористического комитета (НАК).
Об этом передает ТАСС.
Ранее в Дагестане во время КТО задержали троих членов бандгруппы, планировавших теракты.
В воскресенье утром в Махачкале и Каспийские ввели режим контртеррористической операции. Позже стало известно, что вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска.