Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
Утечка пропана произошла на Боровском шоссе в Москве
На Боровском шоссе в Москве произошла утечка пропана из грузового автомобиля
Утечка пропана из грузовика произошла на Боровском шоссе в Москве, движение по дублеру перекрыто, затруднений в районе происшествия нет, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Как сообщили в ведомстве, на Боровском шоссе в районе дома 2Ак4 произошла утечка пропана из грузовика, движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто, передает РИА «Новости».
Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего и уточняются.
Ранее землетрясение в КНР привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя.