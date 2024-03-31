Утечка пропана произошла на Боровском шоссе в Москве

На Боровском шоссе в Москве произошла утечка пропана из грузового автомобиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, на Боровском шоссе в районе дома 2Ак4 произошла утечка пропана из грузовика, движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто, передает РИА «Новости».

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего и уточняются.

Ранее землетрясение в КНР привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя.