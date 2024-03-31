Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками
Краснов: Пока нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что пока нереалистично увидеть на скамье суда украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела.
Как сказал Краснов в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела, увидеть украинских и западных политиков на скамье правосудия, пока нереалистично, но нужно собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов и идейных вдохновителей, чтобы в будущем не дать никому исказить реальность, передает РИА «Новости».
Генпрокурор России добавил, что есть принцип неотвратимости наказания и в будущем будут представлены все собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры с участием президента Владимира Путина заявил, что исполнителей, заказчиков и кураторов теракта в «Крокусе», как и обстрелов жилых домов в приграничных с Украиной регионах, ждет неминуемая кара.