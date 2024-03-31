Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками

Краснов: Пока нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Краснов в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела, увидеть украинских и западных политиков на скамье правосудия, пока нереалистично, но нужно собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов и идейных вдохновителей, чтобы в будущем не дать никому исказить реальность, передает РИА «Новости».

Генпрокурор России добавил, что есть принцип неотвратимости наказания и в будущем будут представлены все собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры с участием президента Владимира Путина заявил, что исполнителей, заказчиков и кураторов теракта в «Крокусе», как и обстрелов жилых домов в приграничных с Украиной регионах, ждет неминуемая кара.