«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали дроны бойцам в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на сайте «Единой России», дроны получили 1-ая Славянская мотострелковая бригада, 87-й стрелковый полк, 114-ая отдельная мотострелковая бригада и штурмовой отряд «Крым». Там добавили, что дроны помогают уничтожать бронированную технику противника, в том числе, поставляемую Западом.

Как сказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, «Скворцы» уже показали себя с лучшей стороны. Он добавил, что большая команда инженеров и разработчиков Центра беспилотных систем, созданного при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», их постоянно дорабатывают, чтобы они были еще более удобными и эффективнее справлялись со своими задачами.

По словам бойца 114-й бригады с позывным «Талисман», в месяц в среднем получается больше тысячи применений дронов.

«Проводим ими предштурмовую подготовку. Мы поражаем цель, после заходит пехота. Когда Авдеевку брали, перекрывали ими дорогу, по которой шли поставки. Тем самым ослабили ВСУ», – рассказал участник СВО.