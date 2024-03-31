Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали дроны бойцам в ДНР
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» привезли нескольким подразделениям в зоне СВО крупную партию беспилотников «Скворец», сообщила пресс-служба партии.
Как говорится в сообщении на сайте «Единой России», дроны получили 1-ая Славянская мотострелковая бригада, 87-й стрелковый полк, 114-ая отдельная мотострелковая бригада и штурмовой отряд «Крым». Там добавили, что дроны помогают уничтожать бронированную технику противника, в том числе, поставляемую Западом.
Как сказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, «Скворцы» уже показали себя с лучшей стороны. Он добавил, что большая команда инженеров и разработчиков Центра беспилотных систем, созданного при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», их постоянно дорабатывают, чтобы они были еще более удобными и эффективнее справлялись со своими задачами.
По словам бойца 114-й бригады с позывным «Талисман», в месяц в среднем получается больше тысячи применений дронов.
«Проводим ими предштурмовую подготовку. Мы поражаем цель, после заходит пехота. Когда Авдеевку брали, перекрывали ими дорогу, по которой шли поставки. Тем самым ослабили ВСУ», – рассказал участник СВО.