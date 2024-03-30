Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Пентагон выявил у ВМС США перерасход средств на нужды Украины
Аудитор Пентагона обнаружил у ВМС США перерасход средств на нужды Украины почти на 400 млн долларов
В 2022 финансовом году ВМС США допустили перерасход средств, выделенных на помощь Украине, на сумму 398,9 млн долларов, сообщил аппарат генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.
Аппарат инспектора призвал ВМС выработать меры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. В этот раз у военных нашлись средства на покрытие перерасхода, однако в будущем ситуация может измениться. Сторч передал ВМС рекомендации по устранению последствий перерасхода, передает ТАСС.
В феврале генинспектор американского военного ведомства заявил, что минобороны США ведет десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, передает РИА «Новости».
В январе сообщалось, что внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов).