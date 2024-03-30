Пентагон выявил у ВМС США перерасход средств на нужды Украины

Аудитор Пентагона обнаружил у ВМС США перерасход средств на нужды Украины почти на 400 млн долларов

Tекст: Антон Антонов

Аппарат инспектора призвал ВМС выработать меры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. В этот раз у военных нашлись средства на покрытие перерасхода, однако в будущем ситуация может измениться. Сторч передал ВМС рекомендации по устранению последствий перерасхода, передает ТАСС.

В феврале генинспектор американского военного ведомства заявил, что минобороны США ведет десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, передает РИА «Новости».

В январе сообщалось, что внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов).