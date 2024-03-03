Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Москалькова: Фрагменты тел военных ВСУ с Ил-76 могут передать Украине в ближайшее время
Фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время, заявил уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она сообщила, что контакты с украинской стороной были 29 февраля. Москалькова надеется, что уже в ближайшее время фрагменты тел украинских военнослужащих будут переданы Украине, передает РИА «Новости».
Омбудсмен добавила, что все экспертные процедуры в России по телам погибших украинских военных завершились, Украина готова их принять.
24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.