Москалькова: Фрагменты тел военных ВСУ с Ил-76 могут передать Украине в ближайшее время

Tекст: Ольга Иванова

Она сообщила, что контакты с украинской стороной были 29 февраля. Москалькова надеется, что уже в ближайшее время фрагменты тел украинских военнослужащих будут переданы Украине, передает РИА «Новости».

Омбудсмен добавила, что все экспертные процедуры в России по телам погибших украинских военных завершились, Украина готова их принять.

24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.