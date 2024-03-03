Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
В Крыму назвали срок подачи первого иска к Украине по энергоблокаде
Константинов: Иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады будет подан в крымский суд 4 марта
Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Как указал Константинов, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады. Он подчеркнул, что Крым готов оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям, передает РИА «Новости».
В пятницу Константинов заявил, что Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады.
Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей. А общий ущерб по водной блокаде Крыма был оценен в сумму порядка 6 трлн рублей.