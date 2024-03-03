В Крыму назвали срок подачи первого иска к Украине по энергоблокаде

Константинов: Иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады будет подан в крымский суд 4 марта

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Константинов, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады. Он подчеркнул, что Крым готов оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям, передает РИА «Новости».

В пятницу Константинов заявил, что Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады.

Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей. А общий ущерб по водной блокаде Крыма был оценен в сумму порядка 6 трлн рублей.