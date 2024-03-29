Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
ФСБ задержала в ЛНР причастного к обстрелам Луганска украинца
Управление ФСБ по Луганской народной республике сообщило о задержании гражданина Украины, который причастен к ударам по Луганску.
«УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Установлено, что задержанный передавал сотрудникам службы безопасности Украины данные о местах дислокации российских военных и информацию о различных объектах на территории ЛНР. Он признался, что причастен к атаке на предприятие в Луганске, совершенной с использованием ракет Storm Shadow в мае прошлого года.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Накануне сообщалось о задержании в Херсонской области диверсанта с американскими минами, планировавшего совершить теракт.