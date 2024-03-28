Названа предварительная причина смерти актера Ваксмана

Актер Рабчевский: Причиной смерти Ваксмана мог стать инфаркт

Tекст: Валерия Городецкая

«Точно я не могу сказать, но предварительно – инфаркт», – сказал он «Газете.Ru».

Вспоминая Ваксмана, Рабчевский назвал его добрым, отзывчивым человеком, душой компании. По его словам, актер старался вникать во все проблемы и помогать по мере возможности, коллектив всегда обращался к нему за поддержкой.

Напомним, в четверг стало известно о смерти заслуженного работника культуры, актера и продюсера Юрия Ваксмана. Ему было 62 года.