Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Названа предварительная причина смерти актера Ваксмана
Актер Рабчевский: Причиной смерти Ваксмана мог стать инфаркт
Предварительной причиной смерти актера, режиссера и руководителя Ярославского камерного театра Юрия Ваксмана стал инфаркт, сообщил заслуженный артист России Петр Рабчевский.
«Точно я не могу сказать, но предварительно – инфаркт», – сказал он «Газете.Ru».
Вспоминая Ваксмана, Рабчевский назвал его добрым, отзывчивым человеком, душой компании. По его словам, актер старался вникать во все проблемы и помогать по мере возможности, коллектив всегда обращался к нему за поддержкой.
Напомним, в четверг стало известно о смерти заслуженного работника культуры, актера и продюсера Юрия Ваксмана. Ему было 62 года.