Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.
После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.
Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.