Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.43 комментария
Госсекретарь США и глава МИД Казахстана обсудили перспективы партнерства
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили перспективы партнерства
В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.
Стороны обсудили перспективы развития двустороннего партнерства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.
Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Нуртлеу подтвердили «обсудили обоюдную заинтересованность в развитии партнерских отношений между США и Казахстаном«.
«Они обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего экономического сотрудничества и выразили приверженность курсу на наращивание инвестиций и диверсификацию экономики Казахстана», – говорится в сообщении.
Госсекретарь США подчеркнул ключевую роль свободных СМИ и процветающего гражданского общества в создании условий для привлечения бизнес-инвестиций и обеспечения экономического роста республики.
Главы внешнеполитических ведомств также затронули ситуацию вокруг Украины.
Встреча Нуртлеу и Блинкена прошла в рамках официального визита казахстанского министра в США. 29-30 марта он нанесет визит в Китай, где проведет переговоры с высокопоставленными представителями китайского руководства.