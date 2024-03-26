Эксперт: Граждане сдают кровь для пострадавших от терактов, а банки – списывают долги

Политолог Линдигрин: Банки доказали свою социальную ответственность списанием кредитов пострадавшим от военных и террористических действий

Tекст: Андрей Резчиков

«Банки проявили себя в этой ситуации действительно социально-ответственным бизнесом. И если простые граждане могут помочь, сдав кровь, то банки как финансовые организации взяли на себя урегулирование долгов пострадавших. Этот пример сплоченности нашего общества. Не первый и, уверена, не последний», – считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Для жителей пострадавших регионов такое внимание очень важно. Они готовы воспользоваться этой помощью и всем спектром разрабатываемых мер поддержки. Тем более, банки, как правило, берут на себя все процедурные формальности», – добавила эксперт.

По ее словам, человечность – конкурентное преимущество для имиджа любого бизнеса. «Сопричастность, сопереживание и сострадание ценятся всегда, а в сегодняшних сложных условиях тем более. Можно сказать, что все российское общество проходит сегодня проверку на человечность», – подчеркнула спикер.

Во вторник в Сбербанке сообщили о решении полностью списать все виды кредитов клиентам, погибшим от военных и террористических действий на приграничных с Украиной территориях России. С 2019 года в банке работает программа поддержки заемщиков, пострадавших в ходе различных ЧС – в пожарах, взрывах, наводнениях, авиакатастрофах и так далее. С 2022 года в нее включили клиентов, проживающих в приграничных территориях, эвакуированных оттуда, и клиентов, пострадавших и погибших при СВО. Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действует «беспроцентная отсрочка по платежам на период до года».

Совкомбанк и Хоум банк тоже ввели аналогичные меры поддержки для проживающих в приграничных регионах России и пострадавших в результате военных действий.

В ВТБ на постоянной основе действует программа помощи клиентам, проживающим приграничных регионах. По каждому обращению принимаются индивидуальные решения и оказывается финансовая поддержка: списание кредитной задолженности, реструктуризация долга, кредитные каникулы и другие меры, позволяющие снизить финансовую нагрузку.

В Альфа-банке собирают обращения (пострадавших о списании долгов) и рассматривают их в индивидуальном порядке.

Накануне Банк России также рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» и оказать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых – дети. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.



С 2022 года расположенные у границы с Украиной населенные пункты периодически подвергаются обстрелам с сопредельной территорией. Так, во вторник три человека пострадали при обстреле белгородского села Головчино. А двумя днями ранее – 24 марта – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате вечернего обстрела Белгорода и пригорода. В этот же день водитель сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Цаповка Борисовского района.



