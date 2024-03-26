Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Сбербанк объявил о списании кредитов погибшим от боевых действий в приграничных районах
Сбербанк объявил о списании кредитов погибшим от военных и террористических действий в приграничных районах
Сбербанк решил полностью списать все виды кредитов клиентам, погибшим от военных и террористических действий на приграничных территориях России, заявили в банке.
Кредитная организация полностью списывает все виды кредитов в случае гибели клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях, сообщили в Сбербанке, передает РИА «Новости».
Там добавили, что с 2019 года в банке работает программа поддержки заемщиков, пострадавших в ходе различных ЧС – в пожарах, взрывах, наводнениях, авиакатастрофах и т.д. С 2022 года в нее включили клиентов, проживающих в приграничных территориях, эвакуированных оттуда, и клиентов, пострадавших и погибших при СВО.
Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действует «беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», добавили там.
До этого Совкомбанк и Хоум банк решили создать меры поддержки для проживающих в приграничных регионах России и пострадавших в результате артобстрелов и атак дронов клиентов.