Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Банки пообещали списать кредиты пострадавшим от обстрелов жителям приграничных регионов
Совкомбанк и Хоум банк пообещали списать кредиты пострадавшим от обстрелов жителям приграничных регионов
Совкомбанк и Хоум банк объявили о мерах поддержки для клиентов, проживающих в приграничных регионах России и пострадавших в результате артобстрелов и атак беспилотников.
Как сообщили в пресс-службе Совкомбанка, в продолжение политики поддержки клиентов после теракта в «Крокус Сити Холле» было принято решение списать задолженности по кредитам жителей приграничных территорий, которые получили тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА, передает ТАСС.
Уточняется, что меры поддержки распространяются на ближайших родственников пострадавших, проживающих с ними.
Решение о списании задолженности будет приниматься на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии – на основании документов, представленных самими клиентами или их родственниками.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что в банке на постоянной основе действует программа помощи клиентам, проживающим приграничных регионах. По каждому обращению принимаются индивидуальные решения и оказывается финансовая поддержка: списание кредитной задолженности, реструктуризация долга, кредитные каникулы и другие меры, позволяющие снизить финансовую нагрузку.
В Альфа-банке сообщили, что собирают обращения (пострадавших о списании долгов) и рассматривают их в индивидуальном порядке.