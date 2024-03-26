Банки пообещали списать кредиты пострадавшим от обстрелов жителям приграничных регионов

Совкомбанк и Хоум банк пообещали списать кредиты пострадавшим от обстрелов жителям приграничных регионов

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в пресс-службе Совкомбанка, в продолжение политики поддержки клиентов после теракта в «Крокус Сити Холле» было принято решение списать задолженности по кредитам жителей приграничных территорий, которые получили тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА, передает ТАСС.

Уточняется, что меры поддержки распространяются на ближайших родственников пострадавших, проживающих с ними.

Решение о списании задолженности будет приниматься на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии – на основании документов, представленных самими клиентами или их родственниками.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что в банке на постоянной основе действует программа помощи клиентам, проживающим приграничных регионах. По каждому обращению принимаются индивидуальные решения и оказывается финансовая поддержка: списание кредитной задолженности, реструктуризация долга, кредитные каникулы и другие меры, позволяющие снизить финансовую нагрузку.

В Альфа-банке сообщили, что собирают обращения (пострадавших о списании долгов) и рассматривают их в индивидуальном порядке.