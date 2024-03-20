ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека
Глава Белгородской области Гладков: При обстреле Грайворона со стороны ВСУ погибли два человека
В результате обстрела города Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ погибли два человека и двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что обстрел Грайворонского городского округа начался с раннего утра 20 марта и велся с применением реактивных систем залпового огня. По его словам, после обстрела два мирных жителя, находившихся на улице, погибли, еще двое ранены.
Он добавил, что у одного из пострадавших открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у второго – черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Губернатор подчеркнул, что сейчас пострадавших везут в медицинские учреждения Белгорода.
Ранее Гладков заявил, что при обстреле украинскими военными Белгорода и Белгородского района погиб человек, еще двое получили ранения, также повреждены два детсада и школа.
В среду в Минобороны сообщили, что поселок Козинка в Белгородской области очищен от остатков украинских боевиков.