Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
В МИД заявили о недоверии словам США о непричастности Киева к теракту
Захарова: Никто не поверит словам США о непричастности Украины к теракту
В заявления США о непричастности Киева к теракту в «Крокус сити холле» сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон никогда не скрывал атаки украинских спецслужб против России. Дипломат также отметила поддержку западными политиками Евромайдана и их реакцию на события в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, когда США, Британия, Германия, Брюссель, Париж, Варшава и все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, передает РИА «Новости».
По ее словам, Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно «предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались».
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы полагают, что за терактом в «Крокусе» стоят Вашингтон, Лондон и Киев.