Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Генпрокуратура потребовала защитить стратегические предприятия от БПЛА
Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться максимальной защищенности стратегических предприятий от диверсий, в том числе с использованием беспилотников.
Как заявил Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры России, в условиях высокого уровня угроз безопасности важных объектов, диверсий с использованием беспилотников, средствами надзора необходимо добиваться достижения максимального уровня защищенности стратегических предприятий, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что прокуроры должны инициировать внедрение современных систем защиты, способных своевременно обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники.
Краснов также потребовал от прокуроров «жестко реагировать на факты неисполнения законодательства о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи, а также других стратегических предприятий».
Ранее принудительно посадили атаковавший НПЗ в Самарской области беспилотник.