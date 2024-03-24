Папа Римский назвал теракт в «Крокусе» бесчеловечным действием

Tекст: Дарья Григоренко

«Молюсь за жертв зверского теракта, совершенного в Москве. Пусть Господь примет их души в своем царстве в мире и успокоит их близких. Пусть изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который наказал не убивать», – добавил понтифик, передает ТАСС.

Понтифик призвал также молиться за всех, кто страдает от войн, «особенно за Украину, где многие оказались без электричества из-за атак на инфраструктуру». Он также предупредил об опасности усугубления страданий и риске гуманитарной трагедии.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» неотвратимо понесут наказание.