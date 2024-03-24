На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
Папа Римский назвал теракт в «Крокусе» бесчеловечным действием
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» является бесчеловечным действием, оскорбляющим Господа, заявил папа Римский Франциск после завершения праздничной мессы Пальмового (Вербного) воскресенья, которое отмечает Римско-католическая церковь.
«Молюсь за жертв зверского теракта, совершенного в Москве. Пусть Господь примет их души в своем царстве в мире и успокоит их близких. Пусть изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который наказал не убивать», – добавил понтифик, передает ТАСС.
Понтифик призвал также молиться за всех, кто страдает от войн, «особенно за Украину, где многие оказались без электричества из-за атак на инфраструктуру». Он также предупредил об опасности усугубления страданий и риске гуманитарной трагедии.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» неотвратимо понесут наказание.