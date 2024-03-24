  • Новость часаМедведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    11 комментариев
    24 марта 2024, 14:33 • Новости дня

    В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроснабжения

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харьковской области Украины введены графики аварийных отключений электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале

    По словам Синегубова, «Харьковоблэнерго» начало применять графики аварийных отключений, которые корректируются с учетом сложной ситуации на электросетях, передает РИА «Новости».

    Специалисты в первую очередь подключают к энергоснабжению объекты критической инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке Украины.

    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

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    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    23 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    Мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волынской области Украины мужчина напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Страна», инцидент произошел, когда два военкома пришли к мужчине, чтобы выяснить, почему он не явился по повестке, передает РИА «Новости».

    В результате один из сотрудников ТЦК получил два ножевых ранения. Нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует дополнительно призывать в армию 500 тыс. человек, так как у страны есть резервы для проведения ротации военных на передовой.

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    24 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    В Кривом Роге 76 тыс. человек остались без тепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Линия электропередачи и теплосети получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего без теплоснабжения остались 76 тыс. человек, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

    По его словам, в Кривом Роге повреждены линия электропередачи и теплосети, в городе отключены несколько котельных, передает ТАСС. Лысак добавил, что без тепла сейчас находятся 3 тыс. домов, где всего проживают 76 тыс. человек, а также более полутора сотен учебных заведений.

    Он добавил, что также поврежден энергетический объект в Никопольском районе области.

    Ранее представители подполья сообщили, что в Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

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    24 марта 2024, 07:38 • Новости дня
    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт после ракетной атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте временно приостановлено после ракетной атаки, совершенной украинскими войсками в ночь на 24 марта.

    «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова, организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает РИА «Новости».

    При этом причины остановки морского пассажирского движения не уточняется.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время.

    «Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Есть падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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    24 марта 2024, 10:39 • Новости дня
    Припортовая инфраструктура Дуная повреждена на юге Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Припортовая инфраструктура Дуная повреждена в Одесской области Украины, сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

    Как говорится в сообщении, в Подунавье получила повреждения припортовая инфраструктура, передает ТАСС. Подробности не приводятся.

    Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне была повреждена припортовая инфраструктура.

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    23 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Пресечена попытка ВСУ совершить атаку по объектам на территории Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 14.30 и 15.00 ВС России пресекли попытки Киева совершить атаки с помощью БПЛА по объектам на территории Белгородской области.

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек.

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    23 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

    На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ около Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ птеряли до 350 военнослужащих и две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходная артустановка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Урожайным, Макровкой и Угледаром ДНР. Также они отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в у Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две американские гаубицы М777.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, РЛС П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 171 украинский беспилотник, сбиты 29 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

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    23 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник, отчитались в Минобороны.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Беспилотник самолетного типа был уничтожен около 19.00 по московскому времени.

    Утром в субботу сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек

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    24 марта 2024, 02:43 • Новости дня
    За сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР

    ВСУ за сутки 44 раза обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 135 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры, приводит сообщение СЦКК ТАСС

    Отмечается, что наиболее интенсивным обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Новобахмутовка и Старомихайловка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на трассе Пантелеймоновка – Горловка был ранен настоятель храма при атаке беспилотного летательного аппарата. Кроме того, при детонации кассетного суббоеприпаса пострадал житель Горловки.

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    24 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    В Днепропетровской области обесточены питающие промышленные объекты подстанции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке Украины, сообщили в Минэнерго страны.

    Как говорится в сообщении, в Днепропетровской области обесточились ряд подстанций, питающих промышленность и энергетический объект, передает ТАСС.

    В «Укрэнерго» тем временем сообщили, что ночью в области было повреждено оборудование на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи.

    Ранее сообщалось, что линия электропередачи и теплосети получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего без теплоснабжения остались 76 тыс. человек.

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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