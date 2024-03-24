  • Новость часаВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем
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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину
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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    42 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    9 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    2 комментария
    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня

    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

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    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

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    24 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Губернатор: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке на Севастополь

    При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    При атаке на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

    «Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

    «Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», – отметил Развожаев.

    По его словам, от ударной волны в жилых домах в центре города повыбивало стекла, люди при этом не пострадали.

    «Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход», – подчеркнул губернатор.

    Ранее Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, в ходе которой силами ПВО было сбито более 10 ракет.

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    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    23 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    Мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волынской области Украины мужчина напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Страна», инцидент произошел, когда два военкома пришли к мужчине, чтобы выяснить, почему он не явился по повестке, передает РИА «Новости».

    В результате один из сотрудников ТЦК получил два ножевых ранения. Нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует дополнительно призывать в армию 500 тыс. человек, так как у страны есть резервы для проведения ротации военных на передовой.

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    23 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Пресечена попытка ВСУ совершить атаку по объектам на территории Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 14.30 и 15.00 ВС России пресекли попытки Киева совершить атаки с помощью БПЛА по объектам на территории Белгородской области.

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек.

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    23 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

    На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ около Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ птеряли до 350 военнослужащих и две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходная артустановка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Урожайным, Макровкой и Угледаром ДНР. Также они отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в у Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две американские гаубицы М777.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, РЛС П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 171 украинский беспилотник, сбиты 29 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

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    23 марта 2024, 07:33 • Новости дня
    За ночь перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами

    За ночь перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны.

    Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников: пять над Брянской, пять над Белгородской, один над Воронежской и один над Саратовской, говорится в сообщении на официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожены два беспилотника самолетного типа над территориями Выгоничского и Почепского районов. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.




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    23 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник, отчитались в Минобороны.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Беспилотник самолетного типа был уничтожен около 19.00 по московскому времени.

    Утром в субботу сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек

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    24 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Российские силы ПВО поразили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что атака произошла 23 марта около 23:00 мск.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

    RM-70 – реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град».

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    24 марта 2024, 02:43 • Новости дня
    За сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР

    ВСУ за сутки 44 раза обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 135 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры, приводит сообщение СЦКК ТАСС

    Отмечается, что наиболее интенсивным обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Новобахмутовка и Старомихайловка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на трассе Пантелеймоновка – Горловка был ранен настоятель храма при атаке беспилотного летательного аппарата. Кроме того, при детонации кассетного суббоеприпаса пострадал житель Горловки.

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    24 марта 2024, 05:19 • Новости дня
    Минометчики «Днепра» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине

    Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск «Днепр» в ходе спецоперации на Украине уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра.

    «Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что у расчетов минометов есть считанные минуты, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести первый выстрел.

    Расчет миномета 2Б11, получив координаты цели, быстро занял огневую позицию, произвел необходимые расчеты и точным выстрелом поразил наблюдательный пункт ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.

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    24 марта 2024, 05:59 • Новости дня
    Тульские десантники уничтожили более 10 военных ВСУ на Северском направлении

    Тульские десантники уничтожили более 10 военных ВСУ, сорвав ротацию на Северском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих их гранатометов СПГ-9 «Копье», сообщили в Минобороны России.

    «Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что движение группы украинских националистов, выдвигавшейся к своим передовым позициям для проведения ротации личного состава, было обнаружено разведгруппой с помощью беспилотников.

    В результате слаженных действий тульских десантников ротация ВСУ на данном направлении была сорвана. 

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