Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.42 комментария
Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. По его мнению, США должны отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.
«Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.
Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.
Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.