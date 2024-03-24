Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Денис Тельманов

«Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.



Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.

Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.