  • Новость часаМВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
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    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть этой атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    7 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    0 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    0 комментариев
    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня

    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове, аэродром в Житомирской области, завод в Днепропетровске (Днепре), сообщили представители подполья.

    В Ивано-Франковской области поражен аэродром к юго-востоку от города Коломыя, также есть прилет в город Бурштын, сообщили в подполье ТАСС.

    В Хмельницкой области поражен способный принимать американские истребители F-16 аэродром в Староконстантинове. Также есть два прилета в самом городе Хмельницком.

    В Харькове удары ВС России пришлись по заводу транспортного машиностроения им. Малышева «Электротяжмаш», где стояла тяжелая военная техника ВСУ. Также в городе поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

    Удар с детонацией произошел у аэродрома «Озерное» в юго-восточном пригороде Житомира. В Днепропетровске взрыв с последующей детонацией произошел в районе Южного машиностроительного завода им. Макарова.

    В Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

    Ранее Минобороны России сообщало, что российские военные в ночь на пятницу произвели массированные удары по военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков на Украине.

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    22 марта 2024, 22:47 • Новости дня
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

    «Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

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    22 марта 2024, 20:13 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
    @ REUTERS/Vitalii Hnidyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».

    Воздушная тревога объявлена на территории всей Одесской области, сообщается о взрыве, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о взрыве в Одессе пока не поступало.

    Ранее сообщалось о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине.

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    22 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) оштрафовал полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под публикацией о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче.

    «Шахтер» назвал поступок Тоирова «недопустимым и постыдным поведением», отметив, что он «не соответствует ценностям клуба». Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, передает РИА «Новости».

    19-летний Тоиров выступает за «Шахтер» с марта 2023 года. За это время он провел два матча за основную команду, а также играл за молодежный состав.

    Ранее сборная России обыграла сборную Сербии в товарищеском матче со счетом 4:0.

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    22 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро пострадавших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро в тяжелом состоянии», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают два пожарных вертолета, добавил глава региона. «Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – сообщил он.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

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    23 марта 2024, 09:15 • Новости дня
    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован украинскими БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в ночь на субботу был атакован украинскими БПЛА, сообщили в администрации предприятия.

    В результате произошедшей атаки никто не пострадал, повреждений оборудования также не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комбината. ОЭМК продолжает работу.

    Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова, входящий в холдинг «Металлоинвест», – единственное в России предприятие полного цикла с реализованной технологией прямого восстановления железа.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали Старооскольский округ.

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    22 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Небензя: Помощь Запада не спасет Украину от поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Даже несмотря на оказываемую военную, финансовую и политическую помощь, Украина неминуемо движется к военному поражению», – сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что «на поле боя дела у Киева обстоят крайне плачевно». По его словам, «по всем направлениям боевики ВСУ отступают» из-за успешного наступления ВС России.

    Ранее в Австралии заявили о фактической победе России на Украине после взятия Авдеевки.

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    22 марта 2024, 22:14 • Новости дня
    Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле»
    Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Красногорске, где неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В белорусском МИД заявили, что случившемуся в «Крокус Сити Холле» нет оправданий, передает ТАСС.

    «Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», – говорится в заявлении МИД республики.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    Глава МВД прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

    Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл на место ЧП в Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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