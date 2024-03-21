Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах

Tекст: Ольга Никитина

«Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – сказал глава государства.

«Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», – сказал российский лидер. Каждый голос, подчеркнул он, имел огромное значение, передает ТАСС.

Глава государства заверил, что сделает все от него зависящее для оправдания доверия избирателей. Также он пообещал использовать все конструктивные предложения других кандидатов в президенты.

«Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», – сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.