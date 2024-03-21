Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
Минобороны показало уничтожение украинских диверсантов у границы Белгородской области
Видео с поражением пунктов временной дислокации, живой силы и техники украинских диверсионных групп (ДРГ) у границы с Белгородской областью опубликовало российское Министерство обороны.
В первом ролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства, запечатлены удары по нескольким объектам в лесополосе, а также удар по большому строению.
Во втором ролике показано уничтожение живой силы и техники диверсантов в лесопосадке. Отмечается, что удар нанесен высокоточным оружием.
В среду Минобороны сообщало, что поселок Козинка в Белгородской области полностью очищен от украинских боевиков.