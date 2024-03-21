Роскомнадзор в период выборов удалил 485 Telegram-каналов со вбросами о терактах

Эксперт сравнил практику международного наблюдения за выборами в России и на Западе

Эксперт Наумов рассказал о недостатках работы наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в странах ЕС и США

«В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что якобы противоречит обязательствам России в организации и «лишает российских избирателей и институты независимой оценки процесса голосования». Еще бы, столько усилий приложено для монополизации института международного наблюдения, и все напрасно. Однако отождествление международного наблюдения и мониторинга со стороны БДИПЧ ОБСЕ в корне неверно», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что организация международного наблюдения за выборами осуществляется в интересах населения, где проводятся выборы. Основа основ независимого международного наблюдения – беспристрастность, транспарентность, деполитизированность. По приглашению России следить за ходом президентских выборов прибыли 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, включая международные организации. В рамках осуществления мониторинговых миссий посещено более половины субъектов Российской Федерации. «Максимальная прозрачность – как и предусмотрено тем самым Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, на который ссылаются европолитики», – сказал Наумов.

«Беспочвенность и голословность заявлений о якобы отсутствии контроля за выборами в России легко подтверждается мировой практикой организации международного наблюдения за выборами. Для наглядности берем то самое пространство ОБСЕ, с которого звучит необоснованная критика в адрес России. Так, за выборами президента США в ноябре 2020 года следили две ограниченные миссии наблюдения общим составом в 130 экспертов из 52 стран – при количестве граждан США, имеющих право голоса, в 240 млн человек. Поскольку в ряде американских штатов наблюдение за выборами не предусмотрено, а порой и вовсе запрещено на законодательном уровне, упомянутые миссии наблюдения были «ограниченными». За промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года наблюдали около двух сотен представителей из 48 стран», – отметил эксперт.

Он также отметил, что за период с 2021 по 2023 год за выборами в Германии, Италии, Испании, Латвии, Литве, Франции, Эстонии наблюдали международные миссии в составе от двух до семи человек. Из общей картины немного выбилась Польша в 2023 году. Если в июне 2020 года за президентскими выборами в Польше наблюдала спецмиссия в составе 8 человек из 8 стран, то за парламентскими выборы в октябре 2023 года – рекордные для европейского пространства 154 эксперта из 44 стран. На досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся за неделю до российских выборов, не было ни единого наблюдателя. Как и в случае с США, в большинстве европейских стран законодательство не предусматривает обязательство организации международного наблюдения за выборами. Вполне достаточным основанием для вынесения вердикта об открытости и прозрачности процесса голосования становится «давность традиций демократических выборов».

Наумов заключил, что впереди резонансные выборы в Европарламент 6-9 июня и выборы президента США в ноябре. В случае с Европарламентом, БДИПЧ уже решило ограничиться спецмиссией по оценке выборов. «С нетерпением ждем «независимых оценок процесса голосования» в Соединенных Штатах», – добавил он.

Ранее международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.