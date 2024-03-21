На Украине военкомы стали похищать мужчин для отправки под Крынки

Военкомы Одессы, Николаева и Херсона стали похищать мужчин для отправки под Крынки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, мужчин похищают прямо на улице, в транспорте в Херсоне, Одессе и Николаеве, не давая связаться с родными, передает РИА «Новости».

Барбашов отметил, что местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда.

О полном освобождении от ВСУ села Крынки и его окрестностях стало известно в конце февраля. При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра.

В Минобороны заявляли, что освобождение Крынок в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

