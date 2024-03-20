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Эксперт оценил идею создания «санитарной зоны» на Украине
Эксперт Евсеев оценил идею создания «санитарной зоны» на Украине
«Санитарная зона» на Украине не будет гарантией от ударов украинских БПЛА и ракет наземного базирования по российской территории, но позволит отодвинуть ВСУ от границ России, заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Киевский режим своими действиями побуждает Россию создать «санитарную зону», а российская сторона располагает необходимыми для этого средствами, сказал Евсеев в беседе с «Газетой.Ru».
«Скорее всего, подобную возможность упускать нельзя. У России есть соответствующие резервы, растягивание линии фронта отвечает интересам страны», – отметил он.
Политолог Михаил Александров предположил, что «санитарная зона» может растянуться вплоть до Днепра – это будет зависеть от вооружений, которые используются ВСУ для атак по территории России.
«Если брать HIMARS в обычном оснащении, то это 90 км. А ракеты дальнобойные, которые Украине все собираются поставить, – 300 км. Это уже граница Днепра и Киева. В итоге все будет зависеть от того, как конкретно руководство России решит это сделать. Условно, «санитарная зона» может растянуться вплоть до Днепра», – сказал он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что «санитарная зона» позволит защитить приграничные территории России от диверсионных разведывательных групп и различных беспилотников.
Президент Владимир Путин ранее не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил идею «санитарной зоны» между Россией и Украиной.