Путин: Экспорт сельхозпродуктов из России стал кратно превышать экспорт вооружений

Путин сообщил о кратном превышении экспорта сельхозпродуктов из России экспорта вооружений

Tекст: Александра Юдина

По его словам, важно помнить важность тех, кто работает «на селе» – успехи в сельском хозяйстве в России невероятные, о таких показателях в России не могли и подумать еще пару десятилетий назад, передает ТАСС.

«В голову не могло прийти, что у нас будет экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружений. Такого даже в голову не приходило», – подчеркнул Путин.

Также глава государства добавил, что агропромышленный комплекс России становится все более высокотехнологичным и современным.

При этом Путин отметил, что есть нерешенные вопросы, к примеру, продолжительность жизни на селе ниже, чем в среднем по стране. По его словам, необходимо многое сделать, на что нацелены льготная сельская ипотека, программа социального развития села, модернизация первичного звена здравоохранения.

Ранее политолог указал на особую роль Алтайского края в развитии сельского хозяйства России.