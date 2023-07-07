Политолог указал на особую роль Алтайского края в развитии сельского хозяйства России

Политолог Потуремский перечислил достижения губернатора Алтайского края Виктора Томенко в развитии сельского хозяйства

Для Алтайского края сельское хозяйство – стратегическая отрасль. Мало какие регионы могут похвастаться теми результатами, какие демонстрирует Алтай, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее состоялось заседание комиссии Госсовета по сельскому хозяйству под председательством губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Роль и значение Госсовета растут, принимаются качественные, важные решения. И в этом смысле работа Томенко в части руководства комиссией по теме сельского хозяйства направлена не только на развитие отрасли, но и на лоббирование интересов возглавляемого им региона», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.

«Для Алтайского края сельское хозяйство – стратегическая отрасль. И тут мало какие регионы могут похвастаться схожими результатами. Сельхозпродукция края представлена на полках магазинов от Владивостока до Калининграда. С эффективной работой главы региона также связывают развитие кластера сельскохозяйственной техники, оборудования и машин», – отметил он.

«Кроме того, важной вехой развития сельхоз-сектора станет присоединение Алтайского края к зерновому коридору «Россия-Китай». Соответствующие договоренности уже заключены на самом высоком уровне – между председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и председателем КНР Си Цзиньпином. У края, в силу географического расположения и развития зерновых культур, в этом проекте будет особая роль», – добавил политолог.

«Очень интересную новеллу ввел губернатор Томенко в части стабилизации базового уровня закупочных цен на продукцию личных подсобных хозяйств – госпродзаказ. Выглядит это отчасти как возвращение к советскому опыту, но на самом деле такая практика довольно широко используется в мире. Сама по себе мера очень важная и значимая с точки зрения развития сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств и ценообразования», – акцентировал собеседник.

«Одновременно со всем этим, губернатор глубоко вовлечен в работу по улучшению жизни на селе – много внимания уделяется условиям труда в сельской местности, соцпакетам, гарантиям и выплатам. Томенко также напрямую взаимодействует с работодателями – директорами предприятий по вопросам формирования высокого уровня качества работы», – заключил он.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета по сельскому хозяйству. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что обсуждался в том числе вопрос обеспечения наших аграриев необходимой техникой.

«Говорили и обо всем комплексе инструментов для поддержки аграриев. Это и прямое субсидирование, и льготное кредитование, и лизинг. В прошлом году из-за внешних факторов фермеры стали меньше брать в лизинг технику, но сейчас ситуация выравнивается», – написал он.

«На федеральном уровне принято решение о сохранении одной из главных льгот – возможности оформлять лизинг на сельхозтехнику по ставке ниже рыночной. Знаю, эта мера поддержки востребована на Алтае. Обязательно будем развивать и другие инструменты помощи нашим сельхозпроизводителям, в том числе и на краевом уровне», – добавил глава региона.

Ранее глава региона сообщил о внедрении в регионе госпродзаказа. «Проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов. Наш регион продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, по многим другим позициям», – детализировал Томенко.

Накануне эксперты ЭИСИ в рамках круглого стола на тему: «Выборы 2023 набирают обороты», отметили главу Алтайского края Виктора Томенко в числе лидеров электорального рейтинга среди кандидатов в губернаторы.