Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Осужден виновник ДТП с автобусом с детской футбольной командой на Кубани
Вынесен приговор виновному в аварии в Краснодарском крае в 2023 году, в которой погиб несовершеннолетний футболист, сообщила региональная прокуратура.
Водителя грузовика, находившегося в состоянии наркотического опьянения на момент ДТП, признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Его приговорили к семи годам и шести месяцам колонии-поселения, также на три года его лишили права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Мужчина признал свою вину целиком и раскаялся в содеянном.
Ранее в региональном СУ СК сообщали, что водитель грузовика, который столкнулся в августе 2023 года с микроавтобусом в Краснодарском крае, после чего погиб подросток из футбольной команды, находился под наркотиками. В микроавтобусе ехали 11 человек, двое детей получили травмы, 15-летний футболист погиб.