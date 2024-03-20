Осужден виновник ДТП с автобусом с детской футбольной командой на Кубани

Tекст: Алексей Дегтярев

Водителя грузовика, находившегося в состоянии наркотического опьянения на момент ДТП, признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Его приговорили к семи годам и шести месяцам колонии-поселения, также на три года его лишили права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мужчина признал свою вину целиком и раскаялся в содеянном.

Ранее в региональном СУ СК сообщали, что водитель грузовика, который столкнулся в августе 2023 года с микроавтобусом в Краснодарском крае, после чего погиб подросток из футбольной команды, находился под наркотиками. В микроавтобусе ехали 11 человек, двое детей получили травмы, 15-летний футболист погиб.